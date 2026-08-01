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Культура

Группе Massive Attack навсегда запретили въезд в одну из стран Азии

Участникам Massive Attack запретили въезд в Сингапур из-за поддержки Палестины
Stefan M. Prager/Redferns

Обоим участникам британской группы Massive Attack навсегда запретили въезд в Сингапур из-за поддержки Палестины. О решении властей страны сообщает Variety со ссылкой на заявление полиции Сингапура и Управления по развитию информационных технологий и СМИ.

29 июля на концерте в Сингапуре солисты коллектива Роберт Дель Ная и Грант Маршалл развернули палестинский флаг. После расследования этого инцидента полиция вынесла обоим артистам строгие предупреждения за нарушение закона об иностранных национальных символах.

Несмотря на заключение с организаторами договора, включающего обязательство не демонстрировать никаких флагов, во время выступления оба участника группы держали флаг Палестины, а один из них выкрикивал пропалестинские лозунги, пришли к выводу правоохранители.

Концерт был единственным запланированным выступлением группы в Сингапуре в рамках текущего тура.

Сингапур придерживается строгих правил, запрещающих публичную демонстрацию иностранных флагов и эмблем без разрешения, мотивируя это защитой расовой и религиозной гармонии в стране.

«Мир и гармония между расами и религиями в Сингапуре не должны восприниматься как нечто само собой разумеющееся, и мы не должны позволять внешним событиям влиять на наше общество», — говорится в заявлении сингапурских властей.

В 2026 году Дель Ная арестовали во время пропалестинской демонстрации в Лондоне.

Ранее Massive Attack показывали на своих концертах ролик с Пригожиным.

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