«Прошла через испытание»: Катя Лель рассказала, как встретила мужчину мечты

Певица Катя Лель рассказала о новых отношениях с мужчиной своей мечты. В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что до этого долго была одна, но добивала, что расценивает этот период как испытание, которое должна была пройти ради судьбоносной встречи.

По словам звезды, со своим партнером она встретилась в «загадочном, священном месте на нашей планете», которое притягивает к себе людей со всего мира.

«Именно там я его впервые увидела и поняла, что это мой будущий супруг. Тогда я не подошла к нему. Но спустя время нас судьба снова свела на том же месте, теперь вместе», — рассказала Лель, отказавшись назвать имя и раскрыть прочие детали о возлюбленном.

Певица добавила, что спустя время она поняла причину долгого одиночества – по ее мнению, ради встречи с настоящей любовью ей нужно было пройти через испытание.

Напомним, накануне Катя Лель подтвердила, что ее сердце несвободно. Певица уверена, что ее связь с новым избранником неслучайна: они «прошли несколько воплощений вместе» и давно знают друг друга. Певица не раскрывает имя избранника, но намекает, что поклонники могут узнать его до конца года. Она также отрицает, что ее спутник — известная личность.

Ранее 50-летняя Катя Лель заявила, что не выйдет замуж за мужчину старше 35 лет.