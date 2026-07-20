Полина Гагарина и Ваня Дмитриенко выступили на «Гараж Фест»

На автодроме «Игора Драйв» 18 и 19 июля 2026 года в пятый раз состоялся «Гараж Фест». Как сообщили «Газете.Ru» организаторы, автомобильный уик-энд посетили десятки тысяч зрителей.

Центральным спортивным событием фестиваля стал марафон «1000 километров Игора Драйв». На старт вышли ведущие эндуранс-команды страны, а зрители наблюдали за многочасовой гонкой на вынослиовсть на кольцевой трассе. В воскресенье эстафету зрительского интереса подхватил Кубок GT, где мощные спорткары BMW, Mercedes-AMG, Porsche и Toyota боролись за победу в спринтерском формате.

Параллельно на дрифт-площадке прошел этап Открытого чемпионата RDS.

Выставочная зона «Автокультура» в 2026 году была посвящена теме «Большое путешествие». В экспозиции были представлены автомобили — участники легендарных пробегов, ралли-рейдов и редкие образцы дорожных машин. Украшением выставки стал суперкар Mega Track из Монако — таких машин выпущено лишь пять штук. В лектории своим опытом поделились профессиональные гонщики, путешественники на автомобилях и мотоциклах, журналисты и организаторы соревнований.

В зоне RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу зрители смогли познакомиться с образцами гоночной техники — от форсированных дорожных Toyota до 4000-сильных прототипов. Пилоты серии рассказывали зрителям об особенностях своих машин, раздавали автографы и фотографировались с гостями фестиваля. В последний день фестиваля на прямой старт-финиш шоссейно-кольцевой трассы прошли шоу-заезды промода и двух дрэгстеров. Дрэгстерами управляла самая быстрая семья России — Константин и Евгения Найт.

В рамках «Медиа Гонки» популярные блогеры Большой Русский Босс, Антон «Форсаж» Скрипников, Ян Дилан и Катя Тюрина сразились в трех дисциплинах — тайм-атаке на «Формуле-4», парном дрифте и дрэг-заездах.

Также для гостей фестиваля выступали звезды — в субботу на сцену фестиваля вышла Полина Гагарина, а в воскресенье выступление Вани Дмитриенко и группы «Комната культуры» стало яркой эмоциональной точкой дня и всего «Гараж Фест».

Кроме того, на фестивале работали обширные зоны фудкортов, зоны партнеров с розыгрышами призов, конкурсами и развлечениями, детская зона с аниматорами и талисманом автодрома рысью Сидом.

Ранее сообщалось, что IOWA и Cream Soda выступят на фестивале «ИТ-Пикник».