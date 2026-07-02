Гитарист Queen оценил мастерство российского музыканта: «Ты прочувствовал это»

Гитарист британской группы Queen Брайан Мэй оценил мастерство российского музыканта Андрея Ашкинадзе. Об этом пишет kp.ru.

Ашкинадзе, живущий в Барнауле, выложил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, где он исполняет соло Мэя из хита «I was born to love you».

«Играю соло Брайана Мэя, пока он не оставит комментарий», — подписал видео он и отметил кумира.

К удивлению Ашкинадзе, Мэй действительно заметил его.

«Красиво сделано, Энди! Ты прочувствовал это!» — написал знаменитый британец.

Россиянин поблагодарил гитариста и написал, что именно Мэй когда-то вдохновил его научиться играть на гитаре.

«Для меня это сродни тому, как если бы сам бог спустился с небес и погладил меня по голове», — признается мужчина.

Брайан Мэй заглянул и в другие посты Ашкинадзе, похвалив его технику.

Сейчас Андрей работает преподавателем в музыкальной школе, играет в нескольких группах и ведет авторский музыкальный канал.

Ранее Брайан Мэй объяснил, почему группа больше не будет гастролировать в США.