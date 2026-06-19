Российский Серкан Болат дал совет, который может спасти детскую жизнь

В «Мастерской «12» Никиты Михалкова» прошла премьера мелодрамы «Где ты?» — полнометражной работы режиссера Вероники Коржевской о поиске пропавшего ребенка. Одним из гостей показа стал сыгравший в картине главную роль актер Никита Волков, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе фильма.

Известный по роли «российского Серкана Болата» в сериале «Постучись в мою дверь в Москве» артист признался, что участие в проекте стало для него глубоко личной историей. Он напомнил, что сам является отцом двоих детей.

«Я хочу пожелать всем родителям — найдите своих детей. Не только в прямом, но и в переносном смысле: зайдите к ним в комнату, спросите, как они себя чувствуют, в какие игры играют, чем увлекаются», — дал он совет, который может спасти детскую жизнь.

По словам актера, после этой работы он стал еще более чутко относиться к своим детям, по-новому ценить каждую минуту, проведенную с ними.

«Мой мастер, Юрий Николаевич Бутусов, любил повторять нам: «Не потеряйте свое время». И я искренне желаю всем родителям не упустить то время, которое вы можете провести со своими детьми», — заключил он.

Также гостями премьеры стали Эдуард Бояков, Дмитрий Дюжев, Александр Цой, Олег Терновой (TERNOVOY), исполнители ролей в фильме Анна Богомолова, Карина Кросс, Андрей Рожков, Тарас Кузьмин и Олег Савцов и другие

В центре сюжета фильма «Где ты?» история семьи, чья жизнь рушится в один момент после исчезновения трехмесячного сына. Спустя шесть лет отец не оставляет попыток отыскать ребенка, а мать старается собрать себя по кусочкам и начать жизнь заново. Разное переживание боли утраты отдаляет их друг от друга, но они не перестают задаваться вынесенным в название вопросом.

Ранее Никита Волков заявил о нехватке социально значимых фильмов в российском кинематографе.