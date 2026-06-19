На острове Наполеона нашли старейшее животное на планете

194-летняя черепаха по имени Джонатан была официально признана иконой Книги рекордов Гиннесса. Старейшее животное планеты нашли на острове Святой Елены — в месте последней ссылки Наполеона.

«Джонатан, старейшее известное наземное животное в мире и всеми любимый обитатель острова, официально признан иконой Книги рекордов Гиннесса», — указано в публикации на сайте администрации острова.

Как рассказали в пресс-службе правительства острова, Джонатан, несмотря на преклонный возраст, продолжает участвовать в публичных мероприятиях.

Официальное внесение в Книгу рекордов прокомментировал губернатор острова Найджел Филлипс.

«На протяжении многих поколений он считался местной иконой, глубоко укоренившейся в самобытности острова и коллективной памяти. А глобальное признание отражает то, что сообщество давно знает: Джонатан не только замечательное существо в возрасте, но и действительно особенное явление для острова Святой Елены и его народа», — сказал он.

Черепаха-гигант относится к виду «гигантская черепаха Альдабра», его представители чаще всего доживают до 150 лет. Джонатан родился в 1832 году, а в 1882 году его перевезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены.

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