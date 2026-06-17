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Культура

Популярный в рэп-сообществе форум заблокировали в России

В России заблокировали музыкальный форум Hip-Hop.Ru
hip-hop.ru

Один из старейших русскоязычных музыкальных форумов Hip-Hop.Ru заблокировали в России. Об этом сообщили сами администраторы сайта.

Создатели площадки также рассказали, что рискуют потерять домен.

Как уточняет Telegram-канал Baza, за свою историю форум не раз попадал под блокировку, однако каждый раз площадку удавалось разблокировать.

Hip‑Hop.Ru — известный русскоязычный форум о хип‑хоп‑культуре, который существовал еще с начала 2000‑х годов. Именно здесь приобрели популярность Oxxxymiron (признан в РФ иностранным агентом), Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) и другие исполнители.

В конце апреля стало известно о закрытии популярного в середине 2000-х проекта Udaff.com. На сайте публиковались рассказы без цензуры, и у пользователей была возможность их комментировать. Сленг, который придумали участники проекта, — «Превед, медвед!», «Аффтар жжот», — стал неотъемлемой частью рунета и долгое время использовался в молодежной речи.

Позднее Чертановский районный суд Москвы вынес решение о запрете одного из старейших развлекательных порталов — «ЯПлакалъ». Через некоторое время его отменили.

Ранее в РФ заблокировали сайт издания «Такие дела».

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