Актриса Астапова о роли денег в воспитании детей: «Смогут сразу заниматься чем-то большим»

Актриса и певица Валерия Астапова заявила, что дорогие подарки и деньги не сделают ребенка избалованным, если в раннем детстве родители привили ему правильные ценности и убеждения. Ее слова передал «Пятый канал».

По мнению Астаповой, в благодаря отсутствию финансовых проблем у детей будут более масштабные цели, чем у их родителей, и они начнут заниматься более значимыми проблемами.

«Им не придется тратить огромное количество времени и ресурса на то, чтобы найти себе хлеб, они смогут сразу заниматься чем-то большим, творить намного большее и быть более полезными. Поэтому не машина балует, а те понятия и убеждения, которые ты вкладываешь в ребенка», — сказала певица.

Актриса подчеркнула, что существует множество примеров достойных людей с большими ресурсами и возможностями. Также, по словам Астаповой, есть и те, у кого нет ни такого положения, ни воспитания.

В 2018 году Валерия Астапова вышла замуж за композитора Кирилла Астапова, с которым училась в одном институте. Спустя три года после свадьбы у пары родился сын, которому они дали имя Александр. Актриса рассказывала, что муж присутствовал на родах, а его поддержка помогала ей расслабляться в нужные моменты.

Ранее звезда сериала «Девушки с Макаровым» призналась, что едва не ушла от мужа из-за гадалки.