Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Актриса Астапова о роли денег в воспитании детей: «Смогут сразу заниматься чем-то большим»

Актриса Астапова заявила, что благодаря деньгам у детей будут масштабные цели
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и певица Валерия Астапова заявила, что дорогие подарки и деньги не сделают ребенка избалованным, если в раннем детстве родители привили ему правильные ценности и убеждения. Ее слова передал «Пятый канал».

По мнению Астаповой, в благодаря отсутствию финансовых проблем у детей будут более масштабные цели, чем у их родителей, и они начнут заниматься более значимыми проблемами.

«Им не придется тратить огромное количество времени и ресурса на то, чтобы найти себе хлеб, они смогут сразу заниматься чем-то большим, творить намного большее и быть более полезными. Поэтому не машина балует, а те понятия и убеждения, которые ты вкладываешь в ребенка», — сказала певица.

Актриса подчеркнула, что существует множество примеров достойных людей с большими ресурсами и возможностями. Также, по словам Астаповой, есть и те, у кого нет ни такого положения, ни воспитания.

В 2018 году Валерия Астапова вышла замуж за композитора Кирилла Астапова, с которым училась в одном институте. Спустя три года после свадьбы у пары родился сын, которому они дали имя Александр. Актриса рассказывала, что муж присутствовал на родах, а его поддержка помогала ей расслабляться в нужные моменты.

Ранее звезда сериала «Девушки с Макаровым» призналась, что едва не ушла от мужа из-за гадалки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!