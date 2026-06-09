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Культура

Нобелевский лауреат из Китая посетит спектакль по своему роману в Москве

Писатель Мо Янь придет на спектакль по своему роману «Лягушки» в Москве
Wikimedia Commons

Лауреат Нобелевской премии по литературе Мо Янь посмотрит спектакль по своему роману «Лягушки» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Показы постановки состоятся 10 и 12 июня в московском Театре на Таганке. Китайский писатель посетит спектакль 10-го.

«На премьеру постановки он приехать не смог. А сейчас Мо Янь специально продлил свой визит в Россию, чтобы посмотреть наших «Лягушек». Так что у тех, кто придет на показ, будет шанс оказаться в одном зале с лауреатом Нобелевской премии по литературе», — рассказал арт-директор театра Андрей Пронин.

Спектакль «Лягушки» поставил художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев. Действие романа Мо Яня проходят в уезде Гаоми провинции Шаньдун с 1950-х до начала XXI века. Оно затрагивает такие темы, как ограничения рождаемости в 1970-80-е и взаимодействие человеческой совести и художественного творчества.

В мае 2023-го РИА Новости сообщили, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT написал речь для Мо Яня. По словам писателя, воспользоваться чатом ему посоветовал один докторант.

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