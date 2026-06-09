Ведущий Такменев заработал 1,6 млрд руб. на программе «Центральное телевидение» за год

Компания «Студия «ЦТ», принадлежащая журналисту и телеведущему Вадиму Такменеву, выручила в 2025 году 1,6 млрд рублей на производстве программы «Центральное телевидение». Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, отметив, что чистая прибыль организации составила 72 миллиона рублей.

Уточняется, что по сравнению с 2024 годом выручка выросла в полтора раза, а прибыль — в четыре раза.

«Центральное телевидение» — российская еженедельная информационно-развлекательная телепрограмма, позиционирующая себя как «первое информационное шоу». Выходит с 29 августа 2010 года на НТВ, Вадим Такменев является ее ведущим с момента появления программы.

На сайте телеканала НТВ указано, что «Центральное телевидение» представляет собой сразу две одновременно работающие в прямом эфире студии НТВ: «Вадим Такменев может обсудить события последних минут с ведущими информационной службы НТВ и задать свои вопросы корреспондентам программы «Сегодня» во время прямых включений с мест событий».

Ранее стало известно, что ресторан «человека-улыбки» Николая Василенко выручил за год больше 400 млн.