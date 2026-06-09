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Культура

«Конфликт достиг крайней точки»: cын Децла раскрыл, почему выселяет мать из квартиры

Сын Децла Толмацкий заявил, что продает квартиру матери по инициативе бабушки
juzeppe_junior/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий объяснил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ситуацию с продажей квартиры.

Накануне мать Толмацкого, модель Юлия Киселева опубликовала в Stories видео, в котором ее сын ругается матом и требует продать квартиру. Позднее в информационном поле появились слухи, якобы молодой человек «выселяет» мать из квартиры.

Толмацкий пояснил, что квартира, в которой живет Киселева, принадлежит его бабушке. Она решила разменять недвижимость на две квартиры, поскольку у нее больше нет финансовой возможности содержать большое жилье. Сын Децла, в свою очередь, помогает родственнице осуществить сделку как доверенное лицо.

«Я понимаю, что на опубликованном видео выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Я не считаю такое поведение правильным и не пытаюсь его оправдывать», — подчеркнул молодой человек.

Также Толмацкий отметил, что нельзя судить о многолетней семейной истории по нескольким секундам записи. По его словам, он пытался решить вопрос с квартирой мирным путем.

Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала, как ее сын живет в Израиле.

 
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