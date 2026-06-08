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Культура

«Славянский базар» откроется «Войной и миром»

Театр «Модерн» покажет спектакль «Война и мир» на открытии фестиваля «Славянский базар»
Театр «Модерн»

Спектакль московского театра «Модерн» станет центральным событием церемонии открытия 35-го Международного фестиваля «Славянский базар». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

14 июля в Витебске на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа состоится показ спектакля-эпопеи «Война и мир» в постановке заслуженного артиста России, режиссера Юрия Грымова.

«Участие в открытии «Славянского базара» является важным событием для театра «Модерн» и подтверждает высокий интерес к российскому драматическому искусству на международных культурных площадках», — говорит Грымов.

В театре уточнили, что впервые «Славянский базар» откроется настолько масштабным театральным действом с участием российских артистов.

«Война и мир» по роману Льва Толстого — это одна из самых фундаментальных работ в репертуаре театра. На сцене задействованы свыше 70 артистов: вся труппа театра «Модерн», а также солисты Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова. Специально для спектакля было создано 423 исторических костюма.

В своей постановке режиссер сделал акцент на истории Пьера Безухова, его превращении из западника в русского патриота.

Ранее Грымова пригласили в Петербург после того, как билеты на «Модерн» раскупили за 4 дня.

 
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