Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Дочь Талызиной продает любимую дачу актрисы

Дочь Талызиной Хаирова выставила на продажу дачу матери за 50 млн рублей
Евгения Новоженина/РИА Новости

Дочь Валентины Талызиной Ксения Хаирова рассказала в шоу «Звезды сошлись», что решила продать любимую дачу матери.

Хаирова призналась, что решение выставить на продажу участок было тяжелым, но, по ее мнению, правильным. Дочь артистки уточнила, что ей неинтересно ухаживать за дачей.

«Если у тебя нет любви ни к дому, ни к земле, это все будет пропадать: и этот дом, и этот участок, и эти растения, которые мама высаживала. Мы с Настей (дочь Хаировой – «Газета.Ru») — не дачные», — поделилась родственница актрисы.

Валентины Талызиной не стало 21 июня 2025 года. Она дебютировала в кино в 1963 году, но активную кинокарьеру начала ближе к концу 60-х. Талызина вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы», «Зигзаг удачи», «Большая перемена», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино». Свое 90-летие артистка встретила на сцене Театра Моссовета, где служила на протяжении 67 лет.

Подробнее о том, какой была Валентина Талызина на сцене, в кино и в жизни — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о состоянии могилы Валентины Талызиной.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!