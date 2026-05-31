Дочь Талызиной продает любимую дачу актрисы

Дочь Валентины Талызиной Ксения Хаирова рассказала в шоу «Звезды сошлись», что решила продать любимую дачу матери.

Хаирова призналась, что решение выставить на продажу участок было тяжелым, но, по ее мнению, правильным. Дочь артистки уточнила, что ей неинтересно ухаживать за дачей.

«Если у тебя нет любви ни к дому, ни к земле, это все будет пропадать: и этот дом, и этот участок, и эти растения, которые мама высаживала. Мы с Настей (дочь Хаировой – «Газета.Ru») — не дачные», — поделилась родственница актрисы.

Валентины Талызиной не стало 21 июня 2025 года. Она дебютировала в кино в 1963 году, но активную кинокарьеру начала ближе к концу 60-х. Талызина вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы», «Зигзаг удачи», «Большая перемена», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино». Свое 90-летие артистка встретила на сцене Театра Моссовета, где служила на протяжении 67 лет.

