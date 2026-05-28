Стали известны гонорары рэпера Мота

Российский рэпер Мот (Матвей Мельников) получает за одно частное выступление до 8 млн рублей. Об этом РИА Новости рассказали в ивент-агентстве.

В сумму гонорара не входят расходы на технический и бытовой райдер певца. Их заказчик оплачивает отдельно.

В ивент-агентстве уточнили, что при оплате выступления по безналичному расчету стоимость увеличивается еще на 23% от суммы гонорара. Эти деньги идут на покрытие налоговых расходов с предполагаемого дохода рэпера.

Представители Мота бронируют дату выступления только после того, как будет внесена предоплата в размере 50% от общей стоимости концерта.

Собеседник агентства отметил, что спрос на выступления артиста значительно вырос после того, как в социальных сетях «завирусился» танец с платками под трек «Как к себе домой». В начале этого года песня стала очень популярной в интернете.

25 мая певец Александр Розенбаум опроверг, что получает по 9 млн рублей за концерт.

Ранее продюсер раскрыл гонорары Данилы Козловского.