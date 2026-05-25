Музеи стали темой новой фотовыставки «Музейные истории»

В Государственном Дарвиновском Музее 26 мая 2026 года откроется коллективная фотовыставка «Музейные истории». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Организатором выступает Национальная Ассоциация Профессионалов Фотоиндустрии (НАПФ). Экспозиция станет итогом годичного творческого эксперимента, в котором фотографы переосмыслили понятие музея — от хранилища артефактов до пространства личных воспоминаний и вдохновения.

Посетители увидят 100 снимков, напечатанных в классическом «кабинетном» формате 50×70 см. Каждая работа отражает не только музейные ценности и атмосферу залов, но и личные впечатления и переживания авторов. В течение года участники проекта исследовали такие понятия, как «дом-музей», «квартира-музей», «музейный экспонат» и «люди музея», и заключили результаты своего творческого исследования в серии снимков и пояснительные комментарии к ним.

«Мы предложили авторам взглянуть на музей шире, чем просто место хранения свидетельств цивилизации. Фотохудожники пересобрали личный ассоциативный ряд, связанный с музейными практиками и выбранной темой исследования, и при этом сохранили структуру индивидуальной экскурсии», — комментируют в НАПФ.

По замыслу кураторов, финальная экспозиция превращается в конгломерат персональных музейных миров.

«Разнообразное прошлое не затмевает друг друга, а, переосмысляя его, вдохновляет будущее», — надеются авторы.

Увидеть, удался ли этот замысел, можно будет до 19 июля 2026 года. Выставку дополняет специальная параллельная программа для посетителей.

