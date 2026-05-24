Звезда шоу «Такси» рассказал о побоях отца-алкоголика

Телеведущий Алексей Куличков признался, что отец-алкоголик бил его мать
Актер и телеведущий Алексей Куличков признался в шоу «Звезды сошлись», что его отец спился после потери работы в 90-х.

По словам Куличкова, его отец был образованным человеком, занимал неплохую должность на часовом заводе и часто ездил в зарубежные командировки. Однако в 90-х заводы начали закрываться. Когда отец телеведущего лишился работы, то начал сильно выпивать.

«У меня режим дня был такой: просыпался, шел в школу, после школы на тренировку и вечером приходить домой было неохота, потому что ты не понимал, ты сейчас сразу заснешь или до двух-трех часов будешь сидеть на кухне и слушать пьяного отца», — поделился артист.

Куличков отметил, что его отец в состоянии алкогольного опьянения часть бил его мать и пытался поднимать руку на детей. Как рассказал актер, мать долго терпела побои, но потом подала на развод.

«Отец еще долго жил с нами, потом когда я повзрослел и дал отпор, он уехал к своей маме в деревню», — вспомнил Куличков.

Алексей Куличков наиболее известен как ведущий программы «Такси». Он также снимался в таких проектах, как «След», «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня».

Ранее Стас Пьеха ответил на обвинения в пытках в его рехабе.

 
