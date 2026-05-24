Французский оперный певец заявил, что хочет жить в России

Французский оперный певец Коффинье-Барри заявил, что намерен остаться в России
Французский оперный певец Йоаким Коффинье-Барри планирует создать большую семью в России. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Да, я планирую остаться в России, жить здесь, создать семью, взять в жены русскую девушку и растить детей — большую семью, если получится», — сказал он, добавив, что его родственники не поддержали данное решение, но принять его ему «подсказало сердце».

В рабочем графике певца уже запланированы различные мероприятия в российских регионах.

Коффинье-Барри также заявил, что Россия является «истинным оплотом традиционных ценностей», тогда как Франция «движется совсем не в ту сторону».

По его словам, он отказывается «жить в стране, где, на мой взгляд, исповедуют откровенно сатанинские ценности».

Коффинье-Барри стал победителем VIII Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», который проходил в Москве с 24 по 28 апреля. Он исполнил песню «Снова замерло все до рассвета» в дуэте с российским артистом Ярославом Сумишевским.

Ранее в Госдуме возмутились угрозой депортации из РФ блогера Черкашина.

 
