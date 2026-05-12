Россияне стали чаще смотреть американские сериалы и реже аниме

В России вырос интерес к сериалам из США. Об этом сообщили «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

По данным индекса Кинопоиска Pro, доля внимания к проектам из США в общем интересе составила 34% за апрель 2026 года. Интерес вырос на фоне выхода новых сезонов сериалов «Эйфория», «Пацаны», а также мультфильма «Непобедимый».

Отмечается, что с февраля 2022 года россияне чаще отдавали предпочтения отечественным проектам. В апреле 2026 года это лидерство сохранилось – российские сериалы получили 36% внимания.

Самыми популярными российскими проектами месяца стали продолжения трех телефраншиз: новые сезоны «Универ. 15 лет спустя», «Молодежка. Новая смена» и «Папины дочки. Новые». Всего в топ-20 популярных сериалов апреля вошли восемь российских сериалов.

При этом упал интерес к японской анимации – аниме. В апреле этот жанр получил самый низкий показатель внимания за 2025-2026 год.

В топ-20 популярных сериалов апреля вошел только один японский проект — третий сезон «Магической битвы». А в топ-100 популярных сериалов месяца попали всего 10 аниме, тогда как обычно в первую сотню популярных сериалов попадает около 15 японских тайтлов. В апреле 2025 года в топ-20 популярных сериалов недели входили пять японских аниме.

