Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Россияне стали чаще смотреть американские сериалы и реже аниме

В России вырос спрос на американские сериалы
HBO

В России вырос интерес к сериалам из США. Об этом сообщили «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

По данным индекса Кинопоиска Pro, доля внимания к проектам из США в общем интересе составила 34% за апрель 2026 года. Интерес вырос на фоне выхода новых сезонов сериалов «Эйфория», «Пацаны», а также мультфильма «Непобедимый».

Отмечается, что с февраля 2022 года россияне чаще отдавали предпочтения отечественным проектам. В апреле 2026 года это лидерство сохранилось – российские сериалы получили 36% внимания.

Самыми популярными российскими проектами месяца стали продолжения трех телефраншиз: новые сезоны «Универ. 15 лет спустя», «Молодежка. Новая смена» и «Папины дочки. Новые». Всего в топ-20 популярных сериалов апреля вошли восемь российских сериалов.

При этом упал интерес к японской анимации – аниме. В апреле этот жанр получил самый низкий показатель внимания за 2025-2026 год.

В топ-20 популярных сериалов апреля вошел только один японский проект — третий сезон «Магической битвы». А в топ-100 популярных сериалов месяца попали всего 10 аниме, тогда как обычно в первую сотню популярных сериалов попадает около 15 японских тайтлов. В апреле 2025 года в топ-20 популярных сериалов недели входили пять японских аниме.

Ранее Швыдкой назвал конспирологией запрет на появление фильмов об СВО.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!