В США избавляются от статуй и улиц в честь национального героя

В США убирают статуи национального героя Чавеса, обвиненного в харассменте
Shutterstock/FOTODOM

В нескольких городах Калифорнии местные власти демонтируют статуи, а также переименовывают улицы, названные в честь национального героя, борца за гражданские права, Сезаря Чавеса. Об этом пишет американское издание The New York Post.

Местные чиновники отмечают, что снос постаментов и переименование, вероятнее всего, будут продолжаться. Символы, которые когда-то закрепили статус Чавеса как героя гражданских прав, демонтируют постепенно.

Чавеса ранее обвинили в многолетних сексуальных домогательствах в отношении девушек, в том числе несовершеннолетних, работавших с ним в Объединенном профсоюзе сельскохозяйственных рабочих.

Репортеры The New York Times провели собственное расследование, встретившись с несколькими пострадавшими, которые впервые рассказали свои истории. Они также опросили более 60 человек, включая главных помощников и родственников Чавеса.

Чавес являлся одним из основателей Объединенного профсоюза сельскохозяйственных рабочих, символом рабочего движения, который отстаивал права трудящихся и стал символом движения за гражданские права латиноамериканцев.

Ранее в Чикаго снесли два памятника Христофору Колумбу.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
