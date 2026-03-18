Адвокат объяснил, как звезда «Фишера» стал жертвой мошенников

Адвокат Кваша: актер Шароватов отдал мошенникам около 2,5 миллионов рублей
Shutterstock

Актер Сергей Шароватов стал жертвой мошеннической схемы, вложив более двух миллионов рублей в экоотели Ленобласти, строительство которых так и не началось. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал ипотечный брокер и адвокат артиста Дмитрий Кваша.

Эксперт объяснил, что два года назад Шароватов вложил около 2,5 миллиона рублей в инвестиционный проект. Однако на протяжении некоторого времени актеру не выплачивали проценты, после чего заявили, что срок выплаты будет растянут из-за затруднительной экономической ситуации.

По словам адвоката, в компанию вложил деньги не только артиста, но и примерно тысяча других человек. Общая сумма, собранная мошенниками, составила 2 миллиарда рублей.

«Сейчас в этой компании заявили, что у них кассовый разрыв, но деньги они не украли и не вывели, заявили, что все средства вложили в стройку, но, как выяснилось, до сих пор строительные работы не начались. Они показательно приехали, только в одном месте вбили сваи и больше на указанной локации не было произведено каких-либо работ», — раскрыл Кваша.

Он добавил, что после того, как истории была придана огласка, компания вернула актеру часть средств. Затем представители организации вновь начали игнорировать запросы о возврате остальной суммы.

После того как истории была дана огласка, испугавшись суда и следствия, представители компании вернули артисту часть денег, продолжил спикер.

«Представители компании же уверяют, что пока они не привлекут новых клиентов, они не будут способны погасить задолженность по процентам перед предыдущими инвесторами», — подчеркнул специалист.

