Пасынок Стаса Намина признался в двойном убийстве

Стас Намин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/VK

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко признал вину по делу о двойном убийстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ткаченко заявил, что убил тещу и сына Стаса Намина Артема. Трагедия произошла в подмосковной деревне Крюково в ночь на 19 октября 2023 года. Сейчас проходит заседание по делу об убийстве в Московском областном суде.

По данным телеканала, Ткаченко напал на родственников с ножом из-за продажи дома. Он убил свою бабушку, когда та спала, после чего позвонил 30-летнему брату и рассказал о случившемся. Когда тот приехал, мужчина зарезал сына Намина. После этого мужчина сам позвонил сотрудникам правоохранительных органов и сознался в преступлении.

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин заявлял «Газете.Ru», что его приемный сын Роман «всегда был отморозком». Артист подчеркнул, что не общался с ним много лет и никогда не считал его родственником.

Ранее умер актер из «Назад в будущее» после сложной операции на спине.

 
