Долина объяснила, почему не планирует становиться театральным режиссером

Певица Лариса Долина заявила, что спектакли должен ставить режиссер
Певица Лариса Долина призналась РИА Новости, что не планирует пробовать себя в качестве театрального режиссера.

Долина объяснила, что у нее нет должной компетенции для такой работы. Она уверена, что каждый должен заниматься своим делом.

«Я могу как актриса в спектакле существовать, а ставить спектакль должен режиссер», — поделилась певица.

В декабре 2025-го Лариса Долина сорвала овации зала после исполнения главной роли в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит».

Издание РИА Новости уточняло, что 26 декабря поклон артистов после пятничного спектакля в Театре на Таганке зал встретил бурными аплодисментами и возгласами «Браво!». Долиной, исполнившей роль Миссис Ловетт, аплодировали непрерывно около пяти минут и преподнесли несколько букетов цветов. Со сцены артистка неоднократно благодарила публику.

Премьера иммерсивного мюзикла «Суини Тодд» в постановке Алексея Франдетти состоялась в 2017 году. В 2018 году спектакль получил три премии «Золотая маска» в категории «оперетта-мюзикл».

Ранее Долина вновь стала востребованной на корпоративах после скандала.

 
