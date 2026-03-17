Юрий Грымов выпускает свой «Вишневый сад»

В театре «Модерн» состоится премьера спектакля «Вишневый сад» режиссера Грымова
В Московском драматическом театре «Модерн» 20 марта состоится премьера спектакля «Вишневый сад». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Режиссер Юрий Грымов представит авторский взгляд на всемирно известную пьесу русского классика.

«Вишневый сад» — это абсолютный «кипяток». Икона русской драматургии, великая мировая пьеса. Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом «кипятке» легко свариться. Или возродиться другим, омоложенным», — делится он.

В театре подчеркнули, что Грымов сохранил чеховский сюжет: начало 20 века, смена эпох и миропорядка, дворянское имение с вишневым садом, «старомодный запах пачулей», «многоуважаемый шкаф» и еврейский оркестр.

«Авторский текст сохранен, а уникальные художественные и световые решения помогают передать чеховскую горечь утраты, тоску по прошлому, страх перед неизвестностью», — рассказывают о постановке в «Модерне».

Премьера приурочена к 10-летию обновленного театра «Модерн» под художественным руководством Грымова. Новую постановку «Вишневого сада» здесь называют посвящением всему русскому театру и лично Петру Наумовичу Фоменко, который, по словам Грымова, изменил его отношение к театру
В спектакле задействованы ведущие актеры «Модерна». В роли Раневской — заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова; Ермолая Лопахина сыграет Вильдан Фасхутдинов; заслуженного артиста РФ Дмитрия Бозина зрители увидят в роли Семена Епиходова; в роли Фирса — Петр Ступин.

Премьерные показы запланированы на 20, 21, 22 и 29 марта, 4, 12 и 17 апреля.

Ранее театральный фестиваль «Золотая Маска» стартовал в Москве.

 
