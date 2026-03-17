Участница «Битвы экстрасенсов» предложила неожиданную помощь певице Славе

Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила проблемы Славы алкогольными сущностями
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова заявила, что проблемы певицы Славы связаны с тем, что она якобы сама на себя навела негатив. По ее словам, артистка подселила себе неких «сущностей» из-за пристрастия к алкоголю.

«Пристрастие Славы к алкогольным напиткам вызвало те беды, которые она проживает. <…> Причем, у нее есть подселенец, которого она сама своими зависимостями к себе привязала», — заявила Миронова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, именно эти «сущности» склоняют человека к деструктивному поведению. Звезда проекта «Битва экстрасенсов» добавила, что готова помочь певице справиться с ними и преодолеть все возникшие у нее проблемы.

Напомним, в конце февраля у певицы Славы случился нервный срыв на концерте. Она призналась, что не смогла совладать с эмоциями, так как выступление было в годовщину ухода ее мамы. А в начале марта появились новости о срыве другого шоу артистки в Пензе. Слава заявила в соцсетях, что не могла стоять на ногах из-за принятых таблеток.

Недавно исполнительница рассказала, что хочет взять отпуск на несколько лет и после гастролей не работать от года до трех лет. Свое решение она объяснила усталостью.

Ранее Пригожин заступился за Славу после череды скандалов.

 
