«Трата времени»: член жюри «Оскара» не посмотрел и половины фильмов-номинантов

Член жюри «Оскара» отказался от голосования из-за качества фильмов-номинантов
Warner Bros. Studios/Global Look Press

Члены жюри американской кинопремии «Оскар» не справляются с новыми правилами голосования за фильмы. Об этом сообщил кинокритик Пит Хэммонд в своей колонке для издания Deadline.

Хэммонд опубликовал письмо пожелавшего остаться анонимным режиссера — номинанта на премию «Оскар» за лучший фильм в прошлом..

«Я не видел и половины номинированных фильмов, да мне это и не нужно, потому что мое время слишком ценно для траты его на просмотр фильмов, за которые, как я знаю, я бы никогда не проголосовал (не говоря уже о том, чтобы досматривать их)», — написал режиссер.

Аноним добавил, что ни один из фильмов, который он сам номинировал, не прошел в финал.

«Да, я бы хотел проголосовать за «Кейпоп-охотниц на демонов», но не ценой просмотра четырех других фильмов, которые, я знаю, будут не такими хорошими», — говорит кинематографист.

Режиссер также выразил мнение, что фильмы «Анора» и «Все, везде и сразу», получившие «Оскары», меньше заслуживают их, чем кинохиты прошлых лет — «Лоуренс Аравийский» и «Крестный отец».

Согласно новым правилам, члены «оскаровского» жюри должны просматривать все фильмы номинаций, за которые голосуют. За выполнением этого условия следит специальное приложение.

Ранее звездную визажистку Гоар Аветисян пригласили на «Оскар».

 
