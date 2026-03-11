Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Культура

«Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса

Фестиваль «Архстояние» впервые объявил открытый конкурс для музыкальных проектов
Пресс-служба арт-парка Никола-Ленивец

Фестиваль «Архстояние»-2026 объявил два открытых конкурса. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Мероприятие впервые проводит открытый конкурс для музыкальных проектов. Его победители получат возможность выступить на специальной сцене в березовой роще. К участию допускаются сольные артисты и группы, которые исполняют авторскую музыку и имеют пусть небольшой, но сформированную аудиторию и опыт сценических выступлений. Подать заявку можно до 30 апреля 2026 года.

«Этот конкурс – для тех, кто выбирает идти своей дорогой. Для тех, кому бывает трудно пробиться в шумной стриминговой среде, но чья музыка требует внимательного слушания и живого соприкосновения. Фестиваль ищет авторов, которые прокладывают собственные маршруты: кто не следует формуле, а презентует звучание как личный путь», — заявили в пресс-службе.

Фестиваль также открыл сбор заявок на участие в программе сообществ – проекте, который соберет на территории Никола-Ленивца коллективы: от официальных организаций до компаний друзей.

В 2026 году событие будет посвящено теме «Маршрут перестроен» — поиск новых дорог и возможностей в мире с неопределенностью и постоянными изменениями. Фестиваль стартует 23 июля и закончится 26 июля в арт-парке Никола-Ленивец.

Ранее стало известно, что в Никола-Ленивце пройдет детское «Архстояние».

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!