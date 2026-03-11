«Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса

Фестиваль «Архстояние»-2026 объявил два открытых конкурса. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Мероприятие впервые проводит открытый конкурс для музыкальных проектов. Его победители получат возможность выступить на специальной сцене в березовой роще. К участию допускаются сольные артисты и группы, которые исполняют авторскую музыку и имеют пусть небольшой, но сформированную аудиторию и опыт сценических выступлений. Подать заявку можно до 30 апреля 2026 года.

«Этот конкурс – для тех, кто выбирает идти своей дорогой. Для тех, кому бывает трудно пробиться в шумной стриминговой среде, но чья музыка требует внимательного слушания и живого соприкосновения. Фестиваль ищет авторов, которые прокладывают собственные маршруты: кто не следует формуле, а презентует звучание как личный путь», — заявили в пресс-службе.

Фестиваль также открыл сбор заявок на участие в программе сообществ – проекте, который соберет на территории Никола-Ленивца коллективы: от официальных организаций до компаний друзей.

В 2026 году событие будет посвящено теме «Маршрут перестроен» — поиск новых дорог и возможностей в мире с неопределенностью и постоянными изменениями. Фестиваль стартует 23 июля и закончится 26 июля в арт-парке Никола-Ленивец.

Ранее стало известно, что в Никола-Ленивце пройдет детское «Архстояние».