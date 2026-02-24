Размер шрифта
Солист «Иванушек» рассказал, как узнал о беременности жены

Певец Туриченко раскрыл, что не мог поверить в беременность жены
Пресс-служба Кирилла Туриченко

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко раскрыл в интервью «Леди Mail», как узнал новость о беременности своей жены Дарьи.

Туриченко поделился, что супруга сообщила ему о своей беременности во время празднования дня рождения их общего друга.

«Мы вышли на улицу, где она показала мне тест. Конечно, в первую минуту, я не мог поверить, хоть мы и готовились к этому событию. А самое интересное, что именно в этот момент к нам подошла художница и предложил нарисовать нас», — рассказал певец.

По словам артиста, теперь об этом радостном событии им с женой будут напоминать не только фотографии и видеоролики, но и рисунок, который стоит у них дома в рамке. Туриченко отметил, что ему будет о чем рассказать сыну, когда тот подрастет.

Певец также объяснил, почему предпочитает не раскрывать имя своего наследника. Артист назвал это «интимным моментом», который они с супругой хотят сохранить только для семьи.

Кирилл Туриченко и его жена Дарья стали родителями в феврале 2026 года. Роды проходили в одной из частных клиник Москвы. Певец на протяжении всего процесса находился рядом с супругой, оказывая ей необходимую поддержку. Для 43-летнего солиста «Иванушек» мальчик стал первенцем. У Дарьи есть сын Платон от прошлых отношений.

Ранее звезда «Иванушек International» назвал главную ошибку в своей жизни.
 
