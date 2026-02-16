Размер шрифта
Модель заявила, что Эпштейн насиловал ее с 14 лет и показывал как «куклу»

Модель Ласерда обвинила Эпштейна в изнасилованиях
Andrew Harnik/Getty Images

Американская модель бразильского происхождения Марина Ласерда рассказала, что финансист Джеффри Эпштейн насиловал ее с 14-летнего возраста. Ее цитирует Daily Mail.

По словам Ласерды, к этому возрасту она уже работала на трех работах, чтобы прокормить семью, а ее отчим только что попал в тюрьму за сексуальное насилие над ней в возрасте от восьми до 12 лет. Когда подруга пригласила ее на работу к мультимиллионеру, сказав, что Ласерда может заработать $300 млн за получасовой массаж, девочка согласилась.

Ныне 37-летняя Ласерда вспоминает, что в первый визит на «массаж» к Эпштейну финансист попросил ее снять лифчик и спросил, может ли он прикоснуться к ней.

«Я сказала: «Нет, нет, нет, нет». И я была в полном шоке», — вспоминает она.

Однако девушка все-таки сняла лифчик, повторив это за своей знакомой, после чего Эпштейн сперва занялся мастурбацией, а после, со слов Ласерды, изнасиловал ее.

«Я бы назвала это сексом, но в 14 лет ты не можешь дать согласия на секс, тебя могут только изнасиловать», — делится она.

После финанист ободрил и отметил, что ей нужно время, чтобы освоиться.

«Он использовал меня как куклу, показывал девочкам: «Вот как вы должны себя вести, вот как вы должны двигаться». И продолжал: «Вот что должна делать хорошая девочка», — рассказывает она.

При этом, добавила модель, финансист никогда не прибегал к физическому насилию и старался быть «милым»: «воспитывал» девушек и разрешал им говорить со знаменитостями по телефону.

У взрослеющей Ласерды Эпштейн стал требовать, чтобы она находила ему новых жертв-подростков, однако ее знакомые мужчине не нравились. После она стала работать в кафе, сама зарабатывая деньги, и в конце концов вышла из-под контроля Эпштейна.

Упомянутая как «несовершеннолетняя жертва № 1» в обвинительном заключении 2019 года против Эпштейна, Марина Ласерда сыграла решающую роль в предъявлении обвинений сексуальному преступнику, еще когда он был жив.

Ранее Катя Лель предрекла кару причастным к делу Эпштейна.
 
