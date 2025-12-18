На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бузова о ситуации в конце года: «Мы все потихонечку начинаем сходить с ума»

Певица Бузова призналась, что столкнулась с суматохой в конце года
МУЗ ТВ

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что столкнулась с суматохой в конце года, поскольку до Нового года ей нужно успеть завершить все дела и подготовить подарки родным и близким. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на Реальной Премии Music Box.

Она также пожелала всем «держаться» и напомнила, что совсем скоро «отдохнет вся страна».

«Конец года, мы все потихонечку начинаем сходить с ума, мы все в небольшом шоке, но мы, мои хорошие, держимся, держимся, потому что нас всех ждет 1 января! Этот тот день, когда можно выключить мозг, отключить будильники, включить, конечно же, Бузову и насладиться тишиной. Поэтому декабрь — прекрасный месяц», — сказала Бузова.

Чтобы снизить стресс из-за загруженности и недостатка сна, певица посоветовала кому-то «поныться». По ее словам, она сама делится этими проблемами с подписчиками и визажистами, чтобы ей стало легче.

В начале декабря Ольга Бузова заявила, что у молодых артистов есть одна большая проблема. По словам Бузовой, молодые певцы не хотят развиваться и дальше продолжать продвигать свою музыку после того, как в тренды попала их песня. Как отметила звезда, про таких певцов быстро забывают.

Она подчеркнула, что даже популярности одной песни нужно продолжать радовать зрителя и развиваться дальше. К примеру, делать коллаборации и продвигать свою музыку. Артистка привела в пример себя.

Ранее была названа дата выхода первого полнометражного фильма Бузовой.

