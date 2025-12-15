Экс-солист «Премьер-министра» раскрыл, что помогает ему выглядеть молодо

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певец Пит Джейсон рассказал, что выглядит моложе благодаря спорту
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Экс-солист группы «Премьер-министр» Пит Джейсон поделился, что выглядеть моложе своего возраста и оставаться в форме ему удается благодаря тому, что он активно занимается спортом. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».

По словам 49-летнего певца, с возрастом он все больше приобщается к физическим нагрузкам.

«Хоть я всегда был достаточно спортивным, так часто, как я тренируюсь сегодня, я не тренировался никогда», — признался Джейсон.

Он поделился, что в свободное время ходит в зал и занимается боксом. А когда у экс-солиста «Премьер-министра» большая загруженность, он делает упражнения дома. Джейсон рассказал, что у него есть турник и ролик для пресса, которыми он пользуется каждый день.

В сентябре актриса Марина Федункив опровергла, что делала пластические операции. Знаменитость объяснила, что ее лицо меняется с потерей и прибавлением веса. Кроме того, она назвала профессиональный макияж секретом отличного образа на экране.

Ранее звездный хирург раскрыл секрет помолодевшего на 20 лет Николая Баскова.

