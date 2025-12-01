Внешность известной певицы использовали для создания фейкового порно

Тайская поп-певица Варунторн Паонил, выступающая под сценическим псевдонимом Инк, написала в полицию заявление из-за порно-дипфейков с ее лицом. Об этом пишет Bangkok Post.

31-летняя артистка заявила, что ее лицо использовалось для подделки порнографических фотографий и видео, размещенных в сети.

По словам генерал-майора полиции Сиривата Дипора, начальника отдела по расследованию киберпреступлений, всего в жалобе она указала четыре онлайн-аккаунта, которые публиковали фотографии и сообщения, порочащие звезду.

Полиция проводит расследование в отношении вдадельцев аккаунтов, после чего будут выдвинуты соответствующие обвинения.

В Таиланде подобные нарушения Закона о компьютерных преступлениях предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет и/или штрафа в размере 100 тысяч бат (243 тысячи рублей). Использование фотографии другого человека и сопровождение ее порочащей подписью может привести к тюремному заключению сроком до двух лет и/или штрафу в размере 200 тысяч бат (486 тысяч рублей).

Людям, которые делятся такими постами или комментируют их в поддержку, также могут быть предъявлены обвинения, предупредил генерал-майор.

