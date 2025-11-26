На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Дениса Клявера сыграл в хип-хоп версии «Ревизора»: «Не пугайтесь»

Певец Денис Клявер рассказал, что его сын дебютировал в театре
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Денис Клявер в беседе с kp.ru рассказал, что его сын Тимофей стал актером.

Клявер-младший дебютировал на театральной сцене в спектакле «Ревизор: Комедия в стихах». Как рассказал экс-солист «Чай вдвоем», постановка получилась яркая и уникальная.

«Ревизор» — в стихах, на хип-хоп битах. Ни в коем случае не пугайтесь — это не попытка использовать классику. Это как раз тот случай, когда сделано круто — осовременено с уважением к материалу, с отличным вкусом. Практически весь текст Николая Васильевича первозданен. Но, как говорится, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — поделился музыкант.

Тимофей сыграл в «Ревизоре» Добчинского. Он также примет участие в спектакле-мюзикле Сергея Жукова «Ты у меня одна». Клявер-младший родился в династии артистов. Помимо отца-музыканта, его дедушка — народный артист России Илья Олейников, который наиболее известен по комедии «Городок».

«(Тимофей) и на меня похож, и на дедушку похож. На деда он больше похож органикой своей, темпераментом. Он актерски более харизматичен, чем я, это и нужно актеру», — отметил Денис Клявер.

