Shaman назвал «профилактической мерой» попытку зарегистрировать товарный знак «Я русский»

Shaman не будет повторно подавать заявку на регистрацию знака «Я русский»
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА «Новости»

Заслуженный артист РФ, певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил РИА Новости, что не будет еще раз подавать заявку на регистрацию товарного знака «Я русский».

По словам исполнителя, он сделал это в первый раз, чтобы показать компаниям с корыстными интересами, что это невозможно. Кроме того, певец руководствовался и соображениями безопасности.

«Если бы у них, не дай бог, это получилось (зарегистрировать товарный знак «Я русский». — «Газета.Ru»), они начали бы продавать ту самую пресловутую водку, на которой написано «Я русский», люди покупали бы, а вдруг кто-то отравился бы. Кто бы был виноват? Shaman», — пояснил артист.

Он добавил, что подача заявки на товарный знак была для него, скорее, профилактической мерой.

«Я перебил у них желание заниматься плохими делами. Здесь изначально я знал, что так будет. Просто я это аккуратно, красиво, в рамках закона сделал в свою пользу», — заключил певец.

В октябре 2024 года он подал в Роспатент две заявки на регистрацию бренда «Я русский»: одну для алкогольной продукции — вина, водки, ликеров, и другую — для парфюмерии и косметики, включая блеск для губ и блестки для тела. В августе этого года ведомство отказало ему по обеим заявкам.

Глава Роспатента Юрий Зубов объяснил это решение тем, что выражение «Я русский» является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение. А для регистрации знак должен обладать различительными свойствами, позволяющими потребителям однозначно идентифицировать продукцию правообладателя.

Ранее гитарист объяснил, зачем Shaman дергал его «пимпочку» во время соло.

