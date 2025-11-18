Герман-младший о скандале Диброва с ширинкой: «Вывалился, да и вывалился»

Российский кинорежиссер Алексей Герман-младший в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) осудил чрезмерное обсуждение скандала телеведущего Дмитрия Диброва с расстегнутой ширинкой.

«Вывалился у одного известного телеведущего, да и вывалился, очевидно, что лучше было бы застегнуть, но увлекся, забыл, всё бывает у мужчин на грани настигающего одиночества, старения, страхов, желания вернуть невозможное. Все мы люди», — отметил кинематографист.

Герман-младший возмутился, что люди продолжают обсуждать скандал с Дибровым. Он назвал это «коллективным импотентно-фригидным воем».

«Так и представляю всех этих моралистов, которые пристально рассматривают предмет, покинувший штаны», — заявил режиссер.

Герман-младший посчитал ненормальным писать огромные тексты про расстегнутую ширинку Диброва. Он не одобряет желание общества «лезть к другим людям». Режиссер заявил, что ему противно от всего этого.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

Ранее Дмитрий Дибров рассказал о шантаже из-за видео с расстегнутой ширинкой.