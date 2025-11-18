На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Герман-младший о скандале Диброва с ширинкой: «Вывалился, да и вывалился»

Режиссер Герман-младший назвал противным обсуждение скандала Диброва с ширинкой
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский кинорежиссер Алексей Герман-младший в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) осудил чрезмерное обсуждение скандала телеведущего Дмитрия Диброва с расстегнутой ширинкой.

«Вывалился у одного известного телеведущего, да и вывалился, очевидно, что лучше было бы застегнуть, но увлекся, забыл, всё бывает у мужчин на грани настигающего одиночества, старения, страхов, желания вернуть невозможное. Все мы люди», — отметил кинематографист.

Герман-младший возмутился, что люди продолжают обсуждать скандал с Дибровым. Он назвал это «коллективным импотентно-фригидным воем».

«Так и представляю всех этих моралистов, которые пристально рассматривают предмет, покинувший штаны», — заявил режиссер.

Герман-младший посчитал ненормальным писать огромные тексты про расстегнутую ширинку Диброва. Он не одобряет желание общества «лезть к другим людям». Режиссер заявил, что ему противно от всего этого.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

Ранее Дмитрий Дибров рассказал о шантаже из-за видео с расстегнутой ширинкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами