Звезда шоу «Пусть говорят» выпрыгнула из окна, спасаясь от побоев

Блогерша Протодьяконова получила несколько травм после падения из окна

anzhelika_protodiakonova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Якутская блогерша Анжелика Протодьяконова в ночь на 18 ноября выпрыгнула из окна, спасаясь от побоев своего знакомого. Об этом сообщает SakhaDay.ru.

Девушка, в 2017 году ставшая звездой шоу «Пусть говорят», находится в Республиканской больнице №2. Предварительно, у нее сотрясение головного мозга, большая шишка на голове и перелом ребра со смещением.

По словам Протодьяконовой, напавшего на нее мужчину она считала своим другом и пригласила в гости.

«Я не помню, как начался конфликт, почему он начал меня бить, потому что теряла сознание», — делится она.

В страхе за свою жизнь она выпрыгнула из окна первого этажа.

«Сейчас не могу пошевелиться, мне сложно дышать и говорить», — говорит блогерша.

Сейчас девушка ждет операции на ребре. За маленьким сыном Анжелики Протодьяконовой присматривает ее мама.

Анжелика Протодьяконова в марте 2017 года стала героиней передачи «Пусть говорят». Ее пригласил Андрей Малахов, на тот момент ведущий шоу, для участия в специальном первоапрельском выпуске «Аффтар жжот» — его внимание привлекли необычные квадратные брови, которые рисовала себе блогерша.

Ранее модель чуть не потеряла дочь, которой отчим засунул сверло в нос и задел глаз.