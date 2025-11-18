На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Долина расскажет, как аферисты заставили ее продать квартиру

112: певица Долина даст показания по делу о мошенничестве на 200 млн рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Эстрадная певица Лариса Долина даст показания в суде по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram‑канал 112.

Источники Telegram‑канала уточнили, что Долина будет выступать в качестве потерпевшей через видео‑конференц‑связь. Другие детали предстоящего заседания не раскрываются.

В период с апреля по июнь 2024 года Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Преступники, выдавая себя за представителей спецслужб, в течение трех месяцев убеждали певицу переводить свои сбережения на «безопасные счета». В результате она продала злоумышленникам собственную квартиру.

Осознав обман, артистка обратилась в полицию, но к тому моменту жилье уже было продано по заниженной цене матери-одиночке Полине Лурье. МВД оценило общий ущерб от действий мошенников в более чем 200 млн рублей. Дело рассматривается в закрытом режиме в Балашихинском суде Московской области. Судебное заседание переносили четыре раза из-за неявки участников процесса.

В сентябре суд вынес решение в пользу Ларисы Долиной, признав ее законным владельцем квартиры в Хамовниках. Адвокат Лурье заявила, что женщина намерена бороться за свое право на недвижимость. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) продолжает избавляться от имущества в России.

