Звезда «Дома-2» заявила, что проект испортил ей карьеру

Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Солнце (настоящая фамилия — Николаева) рассказала в интервью Леди Mail, что участие в проекте негативно отразилось на ее музыкальной карьере.

Солнце поделилась, что после ухода из шоу начала активно развивать свою карьеру, но из-за участия в скандально известном «Доме-2» столкнулась с постоянными отказами в ротациях на радиостанциях.

«Мне регулярно отказывали в ротациях на радио с формулировкой, дословно: «Песня хорошая, но мы ее не возьмем, потому что вы из «Дома-2». Это было ужасно», — призналась она.

Исполнительница отметила, что изначально пришла на реалити-шоу с целью прославиться в качестве музыканта. Солнце планировала монетизировать свое творчество и «получить народную любовь», но в итоге столкнулась с системными отказами в сотрудничестве.

Певица добавила, что за последние 20 лет музыкальная индустрия изменилась. По ее мнению, теперь каждый желающий, у которого есть талант, может продвигать свое творчество в соцсетях и стать артистом.

Ранее Оксана Самойлова заявила, что намерена стать певицей.