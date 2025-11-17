Тому Крузу вручили почетный «Оскар»: «Кино открыло мне глаза»

Голливудский актер Том Круз получил почетную награду Американской киноакадемии во время специальной церемонии 16 ноября. Об этом сообщает Variety.

Награду 63-летнему артисту вручал режиссер Алехандро Иньярриту, который снимет Круза в предстоящем, пока безымянном фильме, выходящем в прокат в октябре 2026 года.

Принимая награду, Круз произнес эмоциональную речь о кино, которое артист полюбил еще в детстве.

«Я был всего лишь малышом в темном кинотеатре, и помню, как луч света прорезал помещение, а я посмотрел вверх и увидел, как он буквально взорвался на экране. Внезапно мир стал намного больше, чем тот, который я знал. Передо мной разворачивались целые культуры, жизни и пейзажи, и это пробудило жажду приключений, жажду знаний, жажду понять человечество, создавать персонажей, рассказывать историю, увидеть мир. Это открыло мне глаза», — вспоминает он.

В конце октября актер Колин Фаррелл вспомнил, как разозлил Тома Круза из-за запоя во время съемок в сериале «Особое мнение».

Ранее была названа причина расставания Аны де Армас с Томом Крузом.