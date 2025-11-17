На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тому Крузу вручили почетный «Оскар»: «Кино открыло мне глаза»

Режиссер Иньярриту вручил актеру Крузу почетный «Оскар»
Голливудский актер Том Круз получил почетную награду Американской киноакадемии во время специальной церемонии 16 ноября. Об этом сообщает Variety.

Награду 63-летнему артисту вручал режиссер Алехандро Иньярриту, который снимет Круза в предстоящем, пока безымянном фильме, выходящем в прокат в октябре 2026 года.

Принимая награду, Круз произнес эмоциональную речь о кино, которое артист полюбил еще в детстве.

«Я был всего лишь малышом в темном кинотеатре, и помню, как луч света прорезал помещение, а я посмотрел вверх и увидел, как он буквально взорвался на экране. Внезапно мир стал намного больше, чем тот, который я знал. Передо мной разворачивались целые культуры, жизни и пейзажи, и это пробудило жажду приключений, жажду знаний, жажду понять человечество, создавать персонажей, рассказывать историю, увидеть мир. Это открыло мне глаза», — вспоминает он.

В конце октября актер Колин Фаррелл вспомнил, как разозлил Тома Круза из-за запоя во время съемок в сериале «Особое мнение».

Ранее была названа причина расставания Аны де Армас с Томом Крузом.

