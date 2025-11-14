На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дима Билан высказался о судьбе «Интервидения»

Певец Билан выразил надежду на продолжение конкурса «Интервидение»
Российский певец Дима Билан высказался о судьбе, которую он желает международному музыкальному конкурсу «Интервидение». Певца, который высказался в Минске на посвященной развитию культурного диалога между Россией и Белоруссией пресс-конференции, цитирует ТАСС.

Билан считает, что «Интервидение» в сентябре в Москве для первого раза прошло отлично.

«Сам очень надеюсь и максимально радею, чтобы конкурс продолжался. Эта площадка абсолютно необходима, чтобы дружить, общаться и обмениваться опытом», — сказал посол конкурса в 2025 году.

По мнению Билана, идея «Интервидения» обязательно должна вырасти в нечто большее.

Кроме того, артист пожелал удачи белорусской исполнительнице Насте Кравченко, которая принимала участие в «Интервидении». Билан назвал ее очень яркой артисткой.

Конкурс «Интервидение'25» прошел 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Россию на музыкальном соревновании представлял Shaman, который не будет принимать участие в следующем «Интервидении».

Победу в соревновании одержал вьетнамский певец Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Ранее Ваня Дмитриенко захотел спеть песню Shaman на «Интервидении».

