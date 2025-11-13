На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что иск к Киркорову от билетных касс рассмотрят по общим правилам

РИА: суд рассмотрит иск «Культурной службы» к Киркорову по общим правилам
Владимир Астапкович/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ООО «Культурная служба» к певцу Филиппу Киркорову по общим правилам. Об этом сообщает РИА Новости.

Предварительное заседание пройдет 26 января.

«Поскольку размер исковых требований превышает установленный законом лимит, дело подлежит рассмотрению по общим правилам искового производства», — говорится в материалах.

Основания исковых требований пока неизвестны, уточняет агентство.

В конце октября сообщалось, что компания, занимающаяся организацией билетных касс, требует от певца Филиппа Киркорова более 7,6 млн рублей. Истцом по делу выступило ООО «Культурная служба». По открытым данным, объединение занимается организацией концертов и распространением билетов. Журналисты предположили, что речь идет о задолженности, поскольку часть выручки с реализации билетов на концерт исполнители должны возвращать организаторам.

Другой иск против народного артиста подали в сентябре. АО «Социум Трейд» подало в суд на Киркорова из-за долга. Компания утверждает, что в 2020 году оформила артисту кредит, однако тот не исполнил в полном объеме обязанность по возврату задолженности. Предварительное слушание по делу состоится 13 октября 2025 года.

Ранее Киркорова посчитали скрытым врагом России.

