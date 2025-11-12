Певица Слава рассказала, при каком условии может примириться с Данилицким

Певица Слава заявила в программе «Светская хроника» на «Пятом канале», что может примириться с бизнесменом Анатолием Данилицким только после того, как он подарит ей достойный подарок.

Певица поделилась, что бизнесмен не теряет надежду возобновить с ней отношения. Данилицкий иногда пишет Славе сообщения и дарит подарки, которые она, в свою очередь, считает недостаточно шикарными.

«Он мне подарил колечко какое-то, я его отдала своей дочке. Это неприлично. Мне нужно колечко раз в восемь больше, и он может себе это позволить. Вот когда он мне сделает подарок, который меня достоин, может, я его и прощу. Так, чтобы просто дни рождения вместе справлять», — объясняет знаменитость.

При этом, по словам Славы, она не планирует возобновлять отношения с Анатолием. Главным приоритетом для певицы сейчас стало восстановление психического здоровья.

Исполнительница призналась, что из-за трудного периода в жизни и переутомления от работы столкнулась с биполярным расстройством. Такой диагноз Славе поставил психотерапевт из Института имени Бурденко, к которому она обратилась по совету певицы Лолиты Милявской.

Певица Слава и Анатолий Данилицкий расстались в мае 2025 года. Пара состояла в отношениях с 2002-го, но официально этот роман не был зарегистрирован. Причиной разрыва, как рассказала артистка, стали измены гражданского мужа.

