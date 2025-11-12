Лоза назвал Соседова «непонятно кем» после критики

Певец Юрий Лоза пожаловался в Telegram-канале, что его постоянно хотят спровоцировать на скандал.

Лоза рассказал, что его попросили прокомментировать критику его творчества от телеведущего Сергея Соседова. Артист отказался это делать. По словам певца, у него нет ни времени, ни желания реагировать на каждое высказывание «непонятно кого» в его адрес.

«Если люди не умеют пользоваться интернетом или ленятся найти реальную информацию обо мне или моей деятельности, но что-то крякают в мой адрес, отталкиваясь от скандальных заголовков, то мне от этого ни холодно, ни жарко», — отметил исполнитель.

10 ноября телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лоза слишком увлекся постоянной критикой молодых артистов — вместо этого ему стоило бы написать новый хит.

По мнению Соседова, Лоза впустую потратил свою жизнь, не сумев воспользоваться талантом, а сегодня обеспечивает себе популярность лишь громкими заявлениями. Он предложил певцу написать хоть одну новую песню вместо ругани на молодежь.

