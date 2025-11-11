Гитарист «Парка Горького» высказался о новом музыкальном альбоме группы

Лидер-гитарист и вокалист группы «Парк Горького» Олег Изотов рассказал, что работа над новым музыкальным трибьютом коллектива, в который входят кавер-версии рок-песен разных эпох, стала для участников увлекательной творческой задачей. Об этом сообщили «Известия».

Изотов поделился, что главным источником вдохновения для группы стала сама идея создания «единого художественного организма из песен», которые относятся к разным временным периодам. В новый альбом «Парка Горького» войдут как композиций 1960-х годов, так и современные работы.

«Музыкой заниматься вообще классно, если она получается. Поэтому сложно сказать, что это было тяжело в чем-то. Вдохновляла сама по себе идея сделать классный трибьют и сделать очень красивые интерпретации рок-песен разных времен», — сказал гитарист.

Музыкант также отметил, что основной задачей для группы стало не простое воспроизведение хитов, а создание их красивых интерпретаций, которые сочетались бы между собой в нужном динамическом соотношении.

