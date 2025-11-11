На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стас Намин рассказал, кому теперь принадлежит бывшее кафе Макаревича

Музыкант Стас Намин рассказал, что владеет бывшим кафе Макаревича
Светлана Шевченко/РИА Новости

Музыкант Стас Намин рассказал NEWS.ru, что сейчас является владельцем бывшего кафе лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).

Намин отметил, что некоторое время совладельцами этого бизнеса были Макаревич и Валерий Меладзе. По словам музыканта, сейчас он не поддерживает отношения с лидером «Машины времени». Артист объяснил, что их пути разошлись. Но с Меладзе композитор до сих пор дружит.

Намин рассказал, что в его кафе каждый месяц проходит около 80 живых концертов.

После начала специальной военной операции на Украине весной 2022 года Андрей Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил музыканта в реестр иностранных агентов.

В апреле 2023-го Макаревич вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича», музыкальное заведение продолжает работать.

В сентябре 2024-го певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

Ранее СМИ раскрыли, что Макаревич заработал миллионы в России с начала СВО.

