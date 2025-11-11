Блогеру Subo заблокировали счета и грозят отобрать бизнес

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует закрыть бизнес блогера Subo (настоящее имя Субхан Мамедов). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, ликвидация ИП грозит Мамедову, поскольку налоговики считают регистрацию фирмы недействительной после его объявления в розыск, обысков и отъезда из России.

Кроме того, налоговая служба в Мытищах, где зарегистрирован блогер, заблокировала ему счета.

В феврале 2025 года Мамедова лишили гражданства России и запретили въезд в страну на 70 лет из-за пранков. По данным СМИ, блогер предоставил ложные сведения о себе при подаче документов. Он также выкладывал в соцсетях ролики в форме сотрудников полиции, в которых пытался спровоцировать российских стражей правопорядка.

Субхан Мамедов родился в Москве, а стал известен в сети благодаря выпуску пранков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и на YouTube. Он также выпустил несколько треков — DMZ, «Ты знай» и других — и выкладывал ролики, посвященные автомобильной тематике. В своих соцсетях мужчина демонстрировал роскошный образ жизни.

В июле Мамедова объявили в розыск, а его двухкомнатную квартиру в Подмосковье захотели продать, чтобы погасить часть задолженности блогера. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

