Раскрыты шансы Джигана забрать детей после развода с Самойловой

Стало известно о планах рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой, которые находятся в процессе развода, решить вопрос дальнейшего воспитания детей в досудебном порядке. Если же до суда все-таки дойдет, то детей оставят с матерью — сторону отца в таких ситуациях поддерживают крайне редко, отметил юрист Александр Хаминский. Учитываться будут все аспекты, включая отношения каждого ребенка с родителями, материальные и физические возможности, объяснил он Общественной Службе Новостей.

«Вне зависимости от правдивости слухов нужно иметь в виду, что российские суды не очень охотно забирают детей у матерей. В общем случае после развода дети остаются именно с матерью, а не с отцом. Хотя случаи оставления детей с отцом в последние годы тоже бывают в судебной практике», — подчеркнул эксперт.

По его словам, при принятии решений учитываются комплекс обстоятельств, включая степень привязанности ребенка, личные качества и возможности родителя, способность создать условия для развития ребенка. Кроме того, отцу детей могут отдать, если, например, мать ранее оставляла ребенка без контроля, либо если ее здоровье вызывает опасение.

Кроме того, на сторону отца суды встают в случае, если дети уже живут с ним, а мать не имеет против этого возражений и не хочет участвовать в воспитании – такие случаи тоже бывают, подчеркнул Хаминский. Однако Джиган и Самойлова, скорее всего, просто заключат внесудебное соглашение, где урегулируют все эти вопросы, заключил он.

Напомним, 9 октября стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока не комментировали информацию. У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Суд по делу о разводе с Джиганом состоялся 28 октября. На него блогер прибыла с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, если ее супруг «повзрослеет». По словам женщины, она не видела мужа с 20 сентября, дети живут у родителей поочередно. Джиган на заседание не явился.

