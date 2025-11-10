В Москве в Новый год покажут «Щелкунчика» в версии шоу барабанщиков

Российское шоу барабанщиков Vasiliev Groove в Новый год представит свой вариант «Щелкунчика» в «ЦСКА Арене» в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба коллектива.

14 декабря 2025 года состоится премьера шоу-спектакля для взрослых и детей «Щелкунчик и Барабанный король» по мотивам сказок Эрнста Гофмана и на музыку Петра Чайковского.

«Это история о дальнейшей судьбе Щелкунчика и Мари, которые попадают в удивительный мир музыки и барабанов, где их ожидают захватывающие приключения. Великая музыка Чайковского переплетается с зажигательными ритмами барабанов, классика гармонично встречается с современным звучанием, благодаря чему сказочная история обретает особую праздничную атмосферу», — обещают авторы.

На сцене одновременно будут присутствовать 100 артистов, которые представят зрелищное шоу с огнем, водой, искрами и светящимися барабанами.

Кроме коллектива барабанщиков, зрителей ждут акробатический балет, воздушные гимнасты, детский хор академии Игоря Крутого, яркое световое шоу, видеоинсталляции и симфонический оркестр с произведениями Чайковского.

«Наше шоу — это не только яркое зрелище, наполненное светом и музыкой, но и настоящее волшебство, созданное для всей семьи. Мы стремимся подарить зрителям праздничную атмосферу и незабываемые впечатления, которые останутся с ними надолго», — говорит основатель и художественный руководитель проекта Роман Васильев:.

Шоу Vasiliev Groove было создано в составе курсового оркестра Московской военной консерватории в 2006 году. Коллектив провел более 4 тысяч шоу на международных, федеральных и региональных площадках более чем в 100 городах России и в десятках стран мира.

Vasiliev Groove выступали на Закрытии Чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году, на Паралимпийских играх 2014 года в Сочи, на Чемпионате мира по футболу 2021 года в Катаре. Также коллектив завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля барабанных шоу и звание «Лучшее барабанное шоу России». Музыканты стали лауреатами телешоу «Лига удивительных людей» на канале «Россия 1».

