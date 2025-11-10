Солистка Artik & Asti рассказала о своих жизненных испытаниях

Певица Севиль Велиева раскрыла в беседе с «Пятым каналом», благодаря каким жизненным испытаниям она стала сильнее.

«У меня такая жизненная закалка — вообще и детство, и жизнь моя, и отношения с родителями, и семья, и то, что с очень раннего возраста я работала и до сих пор это люблю делать, я очень трудолюбивый человек», — поделилась Велиева.

Певица призналась, что у нее не было цели добиться безграничного богатства, поэтому она всегда предпочитала обращаться к Богу с просьбой лишь о достатке. По мнению исполнительницы, слава и финансовый успех зачастую могут оказаться более сложным испытанием, чем путь к их достижению.

Севиль отметила, что всегда старается поддерживать свое эмоциональное равновесие, принимая как радость и вдохновение, так и усталость и грусть. Певица добавила, что считает важным навыком умение переживать весь спектр чувств, не испытывая перед ним страха.

«И радость — это хорошо, и какая-то печаль — это тоже прекрасно», — сказала исполнительница.

В апреле Севиль Велиева призналась, что хотела бы отправиться в космос. По ее мнению, для певицы это был бы очень амбициозный поступок.

Ранее Севиль Велиева и ее возлюбленный Антон Гайворонский (TONI) сыграли свадьбу.