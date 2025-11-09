Подросток запрыгнул на сцену во время концерта Джанмирзоева в Нальчике

«Блог Дагестана»: Джанмирзоев обнял подростка, который запрыгнул к нему на сцену

Молодой человек неожиданно выскочил на сцену во время концерта Эльбруса Джанмирзоева в Нальчике. Об этом сообщается в Telegram-канале «Блог Дагестана».

Инцидент произошел в один из кульминационных моментов выступления. Судя по всему, подросток не планировал никаких насильственных действий и оказался на сцене под влиянием эмоций. Увидев неожиданного гостя в белых толстовке и трениках на сцене, Джанмирзоев призвал публику продолжить подпевать, в то время как его служба охраны оттащила юношу на край сцены.

Закончив исполнять композицию, певец позвал подростка на сцену, обнялся с ним под аплодисменты публики и призвал молодого человека уважать ход выступления.

До этого мальчик-подросток из Армении выбежал на сцену к Земфире (признана в РФ иностранным агентом) и расплакался. Ребенок обнимал певицу и подпевал ей. Исполнительница не оттолкнула юного фаната, а тоже, как и Джанмирзоев, обняла его и продолжила концерт.

Ранее двое охранников напали на школьников на концерте рэпера Славы КПСС в Петербурге.