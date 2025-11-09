Пригожин пересел с Rolls-Royce на Mercedes, чтобы не раздражать людей

Продюсер Иосиф Пригожин признался в шоу «Народ против», что пересел с Rolls-Royce на Mercedes, чтобы не раздражать людей.

Пригожин объяснил, что решил сменить люксовую иномарку на другую, так как получал обвинения в нечестном заработке. По словам шоумена, некоторые люди думали, что он купил Rolls-Royce на краденые деньги.

«Я всегда стремился к тем, у кого есть что-то. Я не завидовал, а стремился. А сейчас время такое, когда тебя ненавидят за то, что у тебя есть успех. В большинстве своем. Ты же читаешь комментарии, а там: «Ты как сыр в масле. Жируешь», — рассказал продюсер.

В ноябре 2024-го Пригожин поделился подробностями покупки дома в Швейцарии в 90-х. Чтобы приобрести недвижимость, продюсер брал кредит с 1% годовых. Он погасил его через 10 лет. Всего дом обошелся ему в 50 миллионов рублей (около $2 млн по курсу того времени). Пригожин раскрыл, что у него также есть квартира в Дубае.

